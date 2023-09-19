Sakarya Fırat ve Savaşçı dizilerinin ünlü oyuncusu intihar etti! Merve Kayaalp kimdir eşi ve çocukları...

Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan sinema oyuncusu Merve Kayaalp, babasına ait ruhsatlı tabanca ile başına ateş ederek yaşamına son verdi. ’Sakarya Fırat’, ’Küçük Kıyamet’, ’Düşler ve Umutlar’, ’Elif’, ’Şeref Meselesi’ ve ’Savaşçı’ dizilerinde rol alan oyuncu Merve Kayaalp'in ölümü sevenlerini yasa boğdu.