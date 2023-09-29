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Türk-İş enflasyonu yüzde 9.31 çıktı! Açlık sınırı asgari ücreti geçti! Yoksulluk sınırı doktor maaşından fazla!

Türk-İş enflasyonu yüzde 9.31 çıktı! Açlık sınırı asgari ücreti geçti! Yoksulluk sınırı doktor maaşından fazla!

Türk-İş'in Eylül ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre gıda enflasyonu aylık yüzde 9,31 olurken açlık sınırı da 13 bin lirayı aştı. Yoksulluk sınırı ise 43 bin lirayı aştı,

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Türk İş'in Eylül ayına ilişkin Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması yayımlandı. Buna göre, gıda fiyatları Eylül'de aylık yüzde 9,31, yıllık yüzde 84,04 arttı.

Türk-İş tarafından açıklanan Eylül ayı Açlık ve Yoksulluk Sınırı raporuna göre, 2021 Ocak’tan 2023 Eylül ayına 4 kişilik ailenin aylık gıda harcaması tutarı tam 5 katına çıktı.

4 kişilik ailenin açlık sınırı: 13 bin 334 TL

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 13 bin 334 liraya ulaştı. Böylece 2023 Eylül itibarıyla, 11 bin 402 TL olan asgari ücret, açlık sınırının yaklaşık 2 bin TL altında kaldı. 

Yoksulluk sınırı: 43 bin 433 lira

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 43 bin lira 433 lira olarak ölçüldü. Yoksulluk sınırı asgari ücretin 3,8 katı olarak gerçekleşti.

Bekar çalışanın yaşam maliyeti: 17 bin 336 TL

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 17 bin 336 bin lira olarak kaydedildi.

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