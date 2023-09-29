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Antalya'da tarihi eser kaçakçısı suç üstü yakalandı! 4 bin 230 adet elektron para ve çok sayıda heykel ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya'da tarihi eser kaçakçısı suç üstü yakalandı! 4 bin 230 adet elektron para ve çok sayıda heykel ele geçirildi

Antalya Kepez'de jandarma ekiplerinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda Hitit ve Roma dönemine ait 4 bin 230 adet elektron para ve çok sayıda heykel ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan şüpheli hakkında adli işleme başlanıldı.

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Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Kepez ilçesinde şüpheli bir şahsın elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmaya çalıştığının tespit etti.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla operasyon düzenleyen ekipler şüphelinin evinde yaptıkları aramada; Hitit ve Roma dönemlerine ait 4 bin 230 adet elektron para, 1 insan başı heykel, 1 çift başlı insan figürlü heykel, 2 mühür, 2 madalyon, birer adet insan figürlü taş obje, Bizans sikkesi ile insan figürlü taş heykel, 3 değerli taş, 1 kolye, 7 bronz heykel olmak üzere toplam 4 bin 253 parça tarihi eser ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında ise adli işlemlere başlanıldı.

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