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Erdoğan'dan İstanbul için o isme hazırlan talimatı! Bakın İmamoğlu'nun rakibi kim olacak?

Erdoğan'dan İstanbul için o isme hazırlan talimatı! Bakın İmamoğlu'nun rakibi kim olacak?

Yerel seçim gündeminde en çok konuşulan illerden İstanbul'da AK Parti'den çok konuşulacak bir hamle geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun aday olacağını söylemişti. İYİ Parti 81 ilde kendi adayını çıkarma kararı alsa da iş birliği seçeneği iddiaları da yerini koruyor. Kulisleri sallayan son bilgiye göre ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul için bir isme 'Hazırlan' talimatını verdi.

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2023 seçimlerinin ardından siyasi partiler hız kesmeden önümüzdeki yıl 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler için kolları sıvadı. AK Parti'nin İBB başkanı adayının kim olacağı da büyük merak konusu. Aday adayları arasında eski bakanlardan Murat Kurum, Adil Karaismailoğlu ve mevcut Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın adları geçiyor. Geçtiğimiz günlerde ise Süleyman Soylu'nun İstanbul'a aday olabileceği gündeme gelmişti.

Ekrem İmamoğlu'na rakip çıktı

Mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeniden aday olması durumunda karşısına çıkacak AK Partili rakip kulislere sızdı. Süleyman Soylu'nun adaylık olasılığının değerlendirildiği Sözcü TV'de gazeteci Deniz Zeyrek, "Başka isimler var" diyerek kulislerdeki son bilgileri paylaştı.

"Erdoğan "Hazırlan" talimatı verdi"

Murat Kurum ve Adil Karaismailoğlu'nun adaylığı "çok istediğini" dile getiren Zeyrek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hazırlan" talimatı verdiğini öne sürdüğü ismi paylaştı. Zeyrek'in iddiasına göre o isim, İmamoğlu ile yaşadığı atışmalarla sık sık gündeme gelen Tevfik Göksu. Zeyrek, iddiasını şu sözlerle paylaştı:

"Sağlam bir kaynaktan duydum."

"En yakın olan, ki ben Cumhurbaşkanının da kendisiyle konuşup 'Hazırlan' dediğini öğrendim. Şu andaki Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'ya, Cumhurbaşkanı 'Hazırlan sen' demiş, sağlam bir kaynaktan duydum."

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