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Yunanistan'n eşcinsel muhalefet lideri askeri gidiyor! Türkiye sınırında yapmak istiyormuş

Yunanistan'n eşcinsel muhalefet lideri askeri gidiyor! Türkiye sınırında yapmak istiyormuş

YUNANİTAN'da muhalefet partisi SYRIZA'nın yeni lideri 35 yaşındaki Stefanos Kaselakisin henüz askerliğini yapmadığı ortaya çıktı. ABD'de yaşayan ve eşcinsel evlilik yapan Kaselakisin, askerliğini Türkiye sınırında ya da Ege adalarında yapmak istediğini açıkladı.

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Yunanistan’da ana muhalefet partisi SYRIZA’nın yeni lideri seçilen 35 yaşındaki Stefanos Kaselakis, askere gideceğini açıkladı. 2024 başında siyasete bir süre ara verip askerlik görevini yerine getireceğini söyleyen Kaselakis, göçmen akınının yaşandığı Türkiye sınırı veya Ege adalarında askerlik yapmak istediğini belirtti.

Yunanistan’da askerlik tüm erkekler için zorunlu. 14 yaşından bu yana ABD’de yaşayan Kaselakis’in 6 aylık askeri görevini yerine getirmesi gerekiyor.

35 yaşındaki Kasselakis, Miami’de yaşıyor, gay, eşi de Amerikalı...

Askerlik yapmak benim için bir onur

Siyasette tecrübesiz olması nedeniyle eleştirilen ve özellikle sol kesimden büyük eleştiriler alan iş insanı Kasselakis, “Askerlik yapmak benim için bir onurdur” diye konuştu.

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