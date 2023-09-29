Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası kadrosu belli oldu

Üçlü Danışma Kurulu 5 yıl son yeniden toplanacak

Hastaneden 3 günlük bebeği kaçırmıştı! İzmir'deki akılalmaz olayda flaş gelişme

Yunanistan'n eşcinsel muhalefet lideri askeri gidiyor! Türkiye sınırında yapmak istiyormuş

SPK, 15 şirketin borçlanma aracı ihracı ve 1 şirketin ilk halka arz başvurusunu onayladı

Korktuğu için doktora gitmedi, karpuz kadar olan tümör göğsünü patlattı

Erdoğan'dan İstanbul için o isme hazırlan talimatı! Bakın İmamoğlu'nun rakibi kim olacak?

İşte haftanın filmleri! Bu hafta 9 film gösterime giriyor

Antalya'da tarihi eser kaçakçısı suç üstü yakalandı! 4 bin 230 adet elektron para ve çok sayıda heykel ele geçirildi

Karabağ'daki Ermenilerin ne kadarı Ermenistan'a gitti belli oldu

Kahramanmaraş'a 5 yeni hastane yapılacak hizmete gireceği tarih belli oldu

Trabzon'da zehir tacirlerinin evinin her odasından saksılarda kenevir çıktı

Uğur Dündar masaya vurdu Kılıçdaroğlu'na fena yüklendi! Bu nedir Allah aşkına? Bıktık!'