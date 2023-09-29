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Üçlü Danışma Kurulu 5 yıl son yeniden toplanacak

Üçlü Danışma Kurulu 5 yıl son yeniden toplanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Üçlü Danışma Kurulu'nu yeniden toplayacak. Son olarak 15 Ekim 2018'de yapılan toplantıdan farklı olarak TOBB yazı gönderilmezken, görüşü istenenler arasına Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve KESK eklendi.

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En son 15 Ekim 2018'de günü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında gerçekleştirilen Üçlü Danışma Kurulu'nun yeniden toplanması için çalışmalar başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve ilgili kurumlara gönderdiği yazıyla toplantıda ele alınması istenen konuların 2 Ekim'e kadar Bakanlığa bildirilmesi talebinde bulundu.

Önceki toplantılardan farklı olarak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) yazı gönderilmezken, görüşü istenenler arasına Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve KESK eklendi.

Bakanlığın, işçi, işveren ve memur konfederasyonlarından gelen konu başlıklarını değerlendirip, yıl bitmeden Kurulu toplaması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde 5 yıl önce yapılan toplantıya, Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ve çeşitli sendikaların temsilcileri katılmıştı.

Bu toplantıda, asgari ücrete enflasyon zammı, KİT'lerdeki taşeronlar işçilere kadro, sendikal örgütlülüğün önündeki engeller ve kıdem tazminatı başlıkları ele alınmıştı

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