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KKTC'deki üniversitelerin akreditasyon işlemleri için çalışma başlatıldı

KKTC'deki üniversitelerin akreditasyon işlemleri için çalışma başlatıldı

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, KKTC'de yapılması hedeflenen ortak kurumsal değerlendirme ve akreditasyon konusunun gündemlerinde olduğunu bildirdi.

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YÖKAK'tan yapılan açıklamaya göre, eylül ayı YÖKAK Kurul Toplantısı, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak başkanlığında kurul üyelerinin katılımıyla yüz yüze ve çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın da konuk olduğu toplantıda, YÖKAK'ın gündeminde olan uluslararası kurumsal akreditasyon ile ortak kurumsal değerlendirme ve akreditasyon çalışmalarında gelinen noktalar ele alındı.

Kocabıçak, öncelikle KKTC'de yapılması hedeflenen ortak kurumsal değerlendirme ve akreditasyon konusunun YÖKAK'ın da gündeminde olduğunu belirtti.

Kocabıçak, Avrupa Standartları ve Yönergelerine (ESG) uygun metodoloji ile gerçekleştirilecek pilot çalışmaların ardından bu değerlendirme türlerinin Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvencesi Tescil Kuruluşu tarafından onaylanması için teknik süreçleri takip edeceklerini vurguladı.

YÖKAK'ın da bu sayede dünyadaki üniversiteleri değerlendirme yetkinliğini kazanacağını anlatan Kocabıçak, "YÖKAK olarak yükseköğretimde kalite güvencesi alanında ulusal ve uluslararası akreditasyon çalışmalarını artan bir ivmeyle sürdürüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Yükseköğretim alanında kurumsal anlamda daha etkili ve etkin hareket edebilmesi için yükseköğretimde ana politikalara yön veren kuruluş olarak YÖK'ten destek beklediklerini ifade eden Kocabıçak, bu konudaki çalışmaları ve katkıları dolayısıyla YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a teşekkür etti.

"YÖKAK tecrübesinin yurt dışına da açılımını arzu ediyoruz"

YÖK Başkanı Özvar ise YÖKAK'ın yükseköğretimde kalite güvencesi alanında önemli çalışmalarda bulunduğunu ve bu çalışmaların YÖK'e de katkı sağladığını bildirdi.

Türk yükseköğretim sistemindeki kalite güvencesi kültürünün uluslararası alana taşınması amaçlı YÖKAK'ın gayretlerinin önemine işaret eden Özvar, şunları kaydetti:

"KKTC başta olmak üzere yurt dışında uluslararası akreditasyon konusuna oldukça önem veriyoruz. KKTC'deki yükseköğretim kurumlarının kalite güvencesinin sağlanması ve bunun artarak sürdürülmesi bizler için de önemli bir konu. YÖKAK ve KKTC'deki çatı kuruluş YÖDAK arasındaki ilişkilerin geliştirilerek daha somut bir düzlemde ele alınacağına inanıyorum.

YÖKAK tecrübesinin yurt dışına da açılımını arzu ediyoruz. Avrupa’daki yükseköğretim sistemiyle ve üniversitelerle daha yakından ve iş birliği içinde çalışmamız lazım."

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