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İstanbul'da kadın yazar Funda Demir, eski kocasını boğazını keserek öldürdü

İstanbul'da kadın yazar Funda Demir, eski kocasını boğazını keserek öldürdü

İSTANBUL Beşiktaş'ta yazar Funda Demir, 22 yıl evli kalıp 2 yıl önce boşandığı eski eşini bıçakla boğazından yaralayarak öldürdü. Yazar Demir, olaydan sonra polise teslim oldu.

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Beşiktaş'ta yazar Funda Demir, eski eşini bıçakla boğazından yaralayarak öldürdü. Dün akşam saatlerinde Mustafa Çapar, 3 çocuğu ile eski eşinin yaşadığı eve gitti. İkili arasında çocuklar uyuduğu sırada tartışma alevlendi. Funda Demir eline aldığı ekmek bıçağı ile eski eşinin boğazını kesti.

Çocuklar sese uyanınca odaya gönderdi

Çocuklardan birisi seslere uyanıp salona geçmek istediğinde ise annesi kapıyı kapatıp izin vermedi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler binanın dış kapısında Funda Demir gözaltına alındı. Olay sırasında evde bulunan çocuklardan M.Ç. şunları anlattı:

"Annem, babam ve kardeşimle evdeydik.  Uyumak için odamıza geçtik salondan bağrışma sesleri geldi. Salona geçmek istedim annem kapıyı kapattı, neden kavga ettiklerini bilmiyorum."

Şeref meselesi konuşmak istemiyorum

Konuyla ilgili olarak gözaltına alınan 3 çocuk annesi Funda Demir cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin ilk ifadesinde; "Bu bir şeref meselesi konuşmak istemiyorum" dedi.

22 yıl evli kalmışlar, 2 yıl önce boşanmışlar

Funda Demir ile Mustafa Çapar'ın 22 yıl evli kaldığı ve yaklaşık 2 yıl önce boşandıkları ortaya çıktı. 

Elinde bıçakla polislere teslim oldu

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Funda Demir'i olayda kullandığı bıçakla yakalayarak gözaltına alındı. Funda Demir, "kasten öldürme" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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