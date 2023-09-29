BIST 8.296
DOLAR 27,42
EURO 29,13
ALTIN 1.650,81
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Park ettiği yeri unuttu! 2 gündür otomobilini arıyor

Park ettiği yeri unuttu! 2 gündür otomobilini arıyor

SAMSUN'un Bafra ilçesinde otomobilini park ettiği yeri unutan şahıs 2 gündür aracını arıyor.

Abone ol

Samsun'da Yakup Bayır isimli şahıs 46 ADR 030 plakalı aracını Çilehane Mahallesi'nde park etti. İşlerini hallettikten sonra döndüğünde park ettiği yeri bulamadı.

Trafik denetleme büro amirliğine giderek başından geçen olayı anlatıp yardım isteyen Bayır, "Aracı park ettim. 500 metre yürüdüm ve bankaya geldim. Bankada işimi hallettikten sonra döndüğünde arabayı park ettiğim yeri karıştırdım. 2 gündür de aracımı arıyorum" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kırklareli'nde polis ekiplerinden 'sis' operasyonu! Kaçakçılar yakayı ele verdi
Kırklareli'nde polis ekiplerinden 'sis' operasyonu! Kaçakçılar yakayı ele verdi
Araç sahipleri dikkat Ek MTV için kritik tarih belli oldu! İlk taksiti ödemeyenler ne yapacak?
Araç sahipleri dikkat Ek MTV için kritik tarih belli oldu! İlk taksiti ödemeyenler ne yapacak?
Mersin'de pikap ve otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Mersin'de pikap ve otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Hastaneden 3 günlük bebeği kaçırmıştı! O kadın hakkında şoke eden karar
Hastaneden 3 günlük bebeği kaçırmıştı! O kadın hakkında şoke eden karar
Mustafa Şentop'tan yeni anayasa için "uzlaşma formülü" önerisi
Mustafa Şentop'tan yeni anayasa için "uzlaşma formülü" önerisi
Hazine ve Maliye Bakanlığı Türkiye'nin dış borcunu açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı Türkiye'nin dış borcunu açıkladı
İş insanı ile yanındaki emekli polisi kaçıranlar yakalandı: MİT'çi olduklarına inandım
İş insanı ile yanındaki emekli polisi kaçıranlar yakalandı: MİT'çi olduklarına inandım
Tek kullanımlık plastik çatal, bıçak ve tabaklar o tarihten itibaren yasaklanıyor!
Tek kullanımlık plastik çatal, bıçak ve tabaklar o tarihten itibaren yasaklanıyor!
Milli atletten, Paris 2024'te Fransız sporculara getirilen başörtüsü yasağına tepki!
Milli atletten, Paris 2024'te Fransız sporculara getirilen başörtüsü yasağına tepki!
Türkiye Bankalar Birliği, dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı!
Türkiye Bankalar Birliği, dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı!
İstanbul'da kadın yazar Funda Demir, eski kocasını boğazını keserek öldürdü
İstanbul'da kadın yazar Funda Demir, eski kocasını boğazını keserek öldürdü
Bakan Yumaklı 'hayırlı ve bereketli olsun' diyerek duyurdu! Paralar hesaplara yatıyor
Bakan Yumaklı 'hayırlı ve bereketli olsun' diyerek duyurdu! Paralar hesaplara yatıyor