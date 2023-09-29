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Kırklareli'nde polis ekiplerinden 'sis' operasyonu! Kaçakçılar yakayı ele verdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kırklareli'nde polis ekiplerinden 'sis' operasyonu! Kaçakçılar yakayı ele verdi

Kırklareli'nde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği 'sis' operasyonunda şüpheli adreslerde kaçak tütün ve malzemeleri ele geçirildi.

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Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ‘sis’ operasyonu düzenlendi. ‘Sis’ adı altında düzenlenen operasyonda belirlenen adreslere baskın yapıldı.

Yapılan operasyonda sigara sarma makinesi, 24 bin 860 içi tütün doldurulmuş makaron, bin adet boş makaron, 133,25 kilogram açık kıyılmış tütün, 26 bin sigara paketlemede kullanılan poşet ele geçirildi. Operasyonla ilgili 4 şüpheliye adli işlem yapıldı.

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