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Mersin'de pikap ve otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Mersin'de pikap ve otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Mersin Tarsus'ta kontrolden çıkan pikat ve otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada iki kişi ölürken, üç kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, kaza, Tarsus'un Yaramış Mahallesi Tuzla Köprüsü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, kazada, Adana ili Tuzla istikametinden gelen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 01 AAE 307 plakalı otomobil ile Tarsus istikametinden gelmekte olan sürücüsü belirlenemeyen 01 AEH 731 plakalı pikap çarpıştı.

Kazada otomobildeki 2 kişi olay yerinde ölürken, yine otomobildeki ikisi çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar Tarsus Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili savcılık soruşturmaya başlattı.

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