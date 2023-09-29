Yavrularını korumak isteyen anne vaşak kangal köpeğine kafa tuttu! O anlar kameraya yansıdı
Gümüşhane Akgedik'te yavrularını korumak isteyen anne vaşak ile kangal köpeğinin karşı karşıya geldiği anlar kameralara yansıdı.Abone ol
Gümüşhane’de yaşayan doğa fotoğrafçısı Muhammet Tutar, kent merkezine bağlı Akgedik köyünün dağlık bölgesinde gezintiye çıktığı esnada nadir rastlanan bir ana şahit oldu.
Dağın yamacındaki yuvasında yavrularıyla gördüğü anne vaşağı kayıt altına almak için kamerasını hazırlayan Tutar, bölgeye yaklaşan kangal köpeğini gördü.
Kaydı başlatan Tutar, köpeği fark eden vaşağın yavrularını korumak için yuvasının bulunduğu dağ yamacının kenarına gelerek meydan okumasını saniye saniye görüntüledi. Vaşağı gören kangal köpeği bölgeden uzaklaşırken, anne vaşak da yavrularıyla birlikte yuvasına girerek gözden kayboldu.