'Kadından olmaz' diyenlere aldırmadı! İş yerinden ayrılıp kahvehane açtı

Isparta Yalvaç'ta çalıştığı işten ayrılan 2 çocuk annesi kadın kendi kahvehanesini açtı. 'Kadından kahveci olmaz' diyenlerin fikirlerini değiştiren kadın işiyle kadınlara cesaret veriyor.

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Yalvaç ilçesinde yaşayan evli ve iki çocuk annesi Melike Tarhan, 6 ay önce çalıştığı işinden ayrılıp tarihi Çınaraltı mevkiisinde kahvehane açtı. Bir süre iş arayışında olan Tarhan, eşinin desteği ile açtığı kahvehanesine sabahın ilk ışıklarında geliyor. Ocağını yakarak tüm hazırlıklarını yapan genç kadın, mevsimine göre hazırladığı el yapımı içecekler, çay ve kahvelerini müşterilerine sunuyor. İlk zamanlar bu durumu yadırgayan müşteriler ise, "Torunum, yeğenim kahvemizi, çayımızı sen getir" diyor.

Kahvehane müşterilerinden Durmuş Ali Karip, Melike Çınar'ın Çınaraltı'na açtığı kahvehane ile neşe ve değişik bir konsept getirdiğini söyleyerek, “Çınaraltı'na yeni açılan Tarhan Kahvehanesi'ni Melike Tarhan işletiyor. Buraya güzellik ve neşe kattı, çayı ve kahvesi mükemmel. Kendisine verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Çınaraltı'nın kahvehane ortamının bir kadının gelmesi sebebi ile daha sosyalleştiğini belirten müşteri Yusuf Küçüksarı da, “Melike Hanım yaptığı çay ve kahve ile mutluluk veriyor. Kişiliğinden ve karakterinden çok memnunuz. Erkek ve kadının arasındaki fark çok önemli. Bayanların çayı, kahvesi, hizmeti erkeklerden çok farklı. Bu durumdan çok mutluyuz” dedi.

Yalvaç’ta sosyal yaşantının kısıtlı olduğunu söyleyen Küçüksarı, kadın işletmeci geldikten sonra Çınaraltı'nın atmosferinin değiştiğini belirtti.

“Kadınlar buraya giremezlerdi, çekindikleri bir yerdi”

6 ay önce çalıştığı özel sektördeki işinden ayrıldıktan sonra iş arayışında olduğunu söyleyen işletmeci Melike Tarhan, “Bir gün Çınaraltı’nda eşimle oturup çay kahve içerken dükkanın kiralık olduğunu gördüm. Nasıl olur, nasıl yapabilirim gibi düşüncelere kapıldım. Eşim de bu süreçte bana destek oldu. 3-5 yıla kadar kadınlar buraya gelip tek başına oturamazdı, giremezlerdi, çekindikleri bir yerdi. Buna rağmen ben burada işletmeci olabilirim, yapabilirim dedim. Bu öncülüğü kendimde gördüğüm için böyle bir taşın altına elimi koydum” şeklinde konuştu.

“Çayımızı, kahvemizi sen getir gibi iltifatlar alıyorum”

Kadın kahvehane işletmecisi olarak halkın ilk zamanlar bu duruma alışık olmadığını söyleyen Tarhan, “Halkın ilk zamanlar 'Kadından kahveci mi olur?' gibi sözleri oldu ama sonrasında müşterilerimden 'Torunum, yeğenim kahvemizi sen getir, çayımızı sen getir' gibi iltifatlar alıyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor. Yaptığımın karşılığını alıyorum” dedi.