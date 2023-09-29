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Emekliler ücret artışı ve sendikal haklara ilişkin düzenleme istiyor!

Emekliler ücret artışı ve sendikal haklara ilişkin düzenleme istiyor!

Emekli Memur-Sen üyeleri, kamu görevlisi emeklilerinin aylıklarının artırılması ve sendikal haklarına ilişkin düzenleme talep etti.

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Sendika üyeleri, ellerindeki pankart ve dövizlerle Ankara'daki Ulus Meydanı'nda toplandı.

Emekli Memur-Sen Başkanı Ali Küçükkösen burada yaptığı açıklamada, 1 Ekim'de açılacak Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) çağrıda bulunmak üzere bir araya geldiklerini belirtti.

Emeklilerin ekonomik zorluklarla mücadele ettiğini aktaran Küçükkösen, kamu görevlisi emeklilerinin alım gücünün düştüğünü, ekonomik kayıplarının arttığını, emekli zammı ötelendikçe de emeklilerin kaybının büyüdüğünü söyledi.

Küçükkösen, kamu görevlisi emeklilerin toplu sözleşmenin katsayı artışlarından, toplu sözleşmede emekliliğe ilişkin kazanımlardan yararlandığını ancak sendikal örgütlenme ve toplu sözleşme masasında temsil edilme hakkından faydalanamadığını ifade ederek, şunları kaydetti:


"1 Ekim tarihinde çalışmalara başlayacak TBMM'nin önceliği ve gündemi, kamu görevlisi emeklilerinin aylıklarının artırılması ve kamu görevlisi sendikalarına üyeliği olmalıdır. Kamu görevlisi emeklileri olarak emekliler mağdur edilmesin, geçim sıkıntıları giderilsin, örgütlenme beklentileri karşılık bulsun istiyoruz. Beklentimiz, kamu görevlilerine yapılan seyyanen ödemenin emeklilere yansıtılması, çalışan ile emekli arasındaki uçurumun azaltılması, sorunların çözüme kavuşturulmasıdır. Ocak ayı beklenmeden, emeklilerin sorunları çözüme kavuşturulmalı, ekonomik kaygıları son bulmalıdır."

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