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Bartın'da feci kaza! Hız yapan 2 otomobil birbirine girdi, hurdaya döndü: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bartın'da feci kaza! Hız yapan 2 otomobil birbirine girdi, hurdaya döndü: 6 yaralı

Bartın Ulus'ta hatalı sollama ve hız yapan otomobil başka bir otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

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Ulus ilçesine bağlı Ağa köyü girişinde meydana gelen kazada Kastamonu Pınarbaşı'ndan Ulus istikametine seyir eden H.E. idaresindeki 34 TE 4303 plakalı otomobil, aşırı hız ve hatalı sollama sonucu karşı istikametten gelen ve henüz sürücüsünün ismi belirlenemeyen 06 AH 6768 plakalı araç ile kafa kafaya çarpıştı.

Feci kazanın ardından yaralılar etrafa savrulurken, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı.
Kazada yaralanan her iki aracın sürücüsü, otomobillerden birinde bulunan 2 çocuk ve 2 kadın, ambulanslarla şehirdeki hastanelere kaldırıldı.

Direksiyon ve ön panel parçalandı

Feci kazada otomobillerden birinin ahşap direksiyonu ve ön göstergelerin yer aldığı paneli parçalanırken, ön koltukların da kırılarak, yerinden çıktığı görüldü. Feci kazada yol kenarına savrulan yaralılar, köylülerin de yardımıyla gölgelik alana getirildi. Kazada yaralanan ve şok geçiren bir erkek çocuğunu ise korkusundan dakikalarca ağladı.

"Çok korkuyorum" diyerek ağladı

Kazada kanlar içerisinde kalan çocuk, "Çok korkuyorum" diye gözyaşı döktü. Sağlık durumu iyi olduğu çocuk, olay yerindeki köylüler tarafından "Korkma hiçbir şey olmayacak" diye sakinleştirilmeye çalışıldı.

Hatalı sollama yapıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı

Olay yerindeki bir güvenlik kamerasına ise feci kazadan saniyeler önceki görüntüler yansıdı. Görüntülerde hızla virajdan çıkan 34 TE 4303 plakalı otomobilin hatalı sollama yaptığı anlar yer aldı.
Kazanın ardından yolda bir süre trafik ise kontrollü bir şekilde sağlandı. Araçların kaldırılmasının ardından yol tamamen trafiğe açıldı.

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