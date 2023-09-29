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İstanbul’daki sağanak barajlardaki doluluk oranını etkiledi mi?

İstanbul’daki sağanak barajlardaki doluluk oranını etkiledi mi?

İstanbul’da son 24 saatte etkili olan sağanak yağışta Arnavutköy’e 221,4 kilogram yağmur düştü. Dünkü yoğun yağışa rağmen, kentteki barajların doluluk oranı geriledi.

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İstanbul’da dün başlayan yağmur özellikle Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi ve Küçükçekmece’de su baskınlarına neden oldu.  Ş
İstanbul'da yine sağanak vurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son 24 saat içinde Arnavutköy’e 221,4 kilogram yağmurun düştüğü açıklandı.

Çatalca’ya 58,6 kilogram, Silivri’ye 53,3 kilogram, Pendik’e ise 38,8 kilogram yağmur düştü.

Dünkü yoğun yağmura rağmen barajlardaki doluluk oranı ise düşüş gösterdi.

Önceki gün yüzde 22,68 olan İstanbul barajlarındaki doluluk oranı 28 Eylül günü yüzde 22,41 olarak ölçüldü.


Barajlardaki doluluk oranları şöyle:

Ömerli: Yüzde 54,68

Darlık: Yüzde 38,6

Elmalı: Yüzde 16,35

Terkos: Yüzde 12,12

Alibey: Yüzde 17,4

Büyükçekmece: Yüzde 4,83

Sazlıdere: Yüzde 9,88

Istırancalar: Yüzde 17,77

Kazandere: Yüzde 4,8

Pabuçdere: Yüzde 2,18

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