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Bahçelievler'de patlama yaşanan bina için flaş karar! Karot örneği alındı

Bahçelievler'de patlama yaşanan bina için flaş karar! Karot örneği alındı

 Bahçelievler'de doğal gaz sıkışması kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamayla ilgili inceleme yapan ekipler, binadan karot örneği aldı. 1978 yılında yapılan binanın risk taşıması nedeniyle yıkılmasına karar verildi.

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Şirinevler Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir binanın 5. katında meydana gelen patlamanın ardından başlatılan soruşturma sürüyor.

Savcılık talimatıyla mühürlenen binaya gelen yetkili inşaat firmasından ekipler, zabıta ve polis gözetiminde binadan karot örneği aldı. Patlamanın meydana geldiği ve 1978 yılında yapıldığı belirlenen binanın risk taşıması nedeniyle yıkılmasına karar verildi.

Gazetecilere açıklama yapan mahalle sakinlerinden Rabia Bölükbaşı, evlerinin patlamanın yaşandığı binanın karşısında olduğunu belirterek, 2 gündür binadan gaz kokusu geldiğini söyledi.

Durumu komşularına da anlattığını belirten Bölükbaşı, "Salı öğleden beri koku vardı. Koku nereden geliyordu anlamadım. Karşı apartmanda oturuyorum. Bizim evimizde de hasar var. Tanıyordum oradakileri. Ben de evdeydim o saatte." dedi.

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