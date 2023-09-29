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Metro istasyonunda facia! 4 yaşındaki çocuğun ayakkabısı sıkıştı parmakları koptu!

Metro istasyonunda facia! 4 yaşındaki çocuğun ayakkabısı sıkıştı parmakları koptu!

İngiltere'deki evlerinden günü birlik ailesiyle birlikte Londra'yı ziyaret eden 4 yaşındaki bir çocuğun metro istasyonunda ayakkabısı yürüyen merdivene sıkışınca facia kaçınılmaz oldu. Botu yürüyen merdivene sıkışan çocuk acı içinde çığlık atarken acilen hastaneye kaldırıldı. Hastanede çocuğun ayak parmaklarının ikisinin koptuğu belirtildi.

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Ailesiyle birlikte Londra gezisi sırasında 4 yaşındaki ismi açıklanmayan bir çocuk metro istasyonunda felaketi yaşadı. London Brige Metro istasyonundaki yürüyen merdivenleri kullanan anne ve baba çocuklarının botunun yürüyen merdivene sıkışmasının ardından kabus dolu dakikalar yaşadı. Baba çocuğunun ayakkabısını yürüyen merdivenden kurtarmayı başardığında iki ayak parmağının koptuğunu fark etti.

Tesadüf eseri metro istasyonunda bulunan bir doktor aileye yardım ederek küçük çocuğun kopan ayak parmaklarını buz dolu bir kaba koydu. Hastaneye kaldırılan çocuğun parmakları yeniden dikilemedi ve aile şimdi yasal işlem başlattıklarını açıkladı.

Standard'a konuşan çocuğun babası, "Ailece geçirdiğimiz güzel bir gün bizim için tam bir felaketle sonuçlandı. Çocuğumuzun yürüyen merdivende yanlış bir hareket yaptığını düşünmüyoruz çünkü her zaman yanındaydık. Onu aniden bu şekilde kapana kısılmış halde görmek çok korkutucu bir deneyimdi. Oğlumuz gerçekten acı çekiyor ve artık yürüyen merdivenlere veya asansörlere yaklaşmaktan tamamen korkuyor" dedi.

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