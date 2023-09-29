Görenleri şaşkına çevirdi! 100 yıllık kesilen ağaç yeniden yeşerdi

Samsun'da kesilen 100 yıllık kayın ağacı görenleri şaşkına çevirdi. Kesilen ağaçın tohumu yeniden filizlendi.

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Samsun'da yaklaşık 100 yıllık kayın ağacının kütüğünden tohumun filizlenmesi görenleri şaşırtırken, fotoğraflarını Amasya Orman Bölge Müdürlüğü sosyal medyada paylaştı.

Bafra Orman İşletme Müdürlüğü sahasında fotoğraflanan fidana ilişkin paylaşımda, “Olmaz olur. Olmaz deme hiçbir zaman. Olmazı da olur yapacak bir güç var. Mücadele edildiği zaman” ifadelerine yer verildi.