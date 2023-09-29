Benzin ve motorinde faiz şoku! Böyle giderse benzin istasyonuna gittiğinizde...

Merkez Bankası'nın faiz artırması sonucu bankaların kredi kartı komisyonları da üç ayda tam üç katına çıktı. Hal böyle olunca istasyonların litre başına kazancı kuşa döndü. "Bankalar büyük ortağımız oldu" diyen EPGİS, "Kart Komisyon Oranları Nedeniyle Kapalı İstasyon Görürseniz Şaşırmayın" diyerek resti çekti.

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Seçim öncesinde oy kaygısıyla düşük tutulan faizlerin seçim sonrasında uçuşa geçmesi, akaryakıt istasyonlarını da vurdu. Seçim öncesinde yüzde 1,26 olan bankaların kredi kartı işlemleri için aldıkları komisyon oranı, Merkez Bankası'nın faiz artırımlarıyla yüzde 3,16’ya yükseldi. Seçimden sonra benzin ve motorine gelen yüzde 100'e yakın zamlar da benzin istasyonu sahiplerini memnun etmedi. İstasyon sahipleri, üstü kapalı olarak 'istasyonları kapatma' tehdidinde bulundu.

Seçim öncesi 1.26 iken şimdi 3,16!

Seçim öncesinde yüzde 1,26 olan bankaların kredi kartı işlemleri için işyerlerine uyguladığı azami komisyon oranı, 1 Eylül itibarıyla yüzde 2,71’e, 1 Ekim itibarıyla yüzde 3,16’ya yükseldi. Kredi kartında taksitli işlemlerde işyerlerine uygulanacak azami komisyon oranı ise, her ilave taksit için yüzde 3,16’ın yarısı oranında artıyor. Hal böyle olunca, akaryakıt istasyonlarının kâr marjları ciddi şekilde geriledi.

Yüzde 4'lük karın 3'ünü banka alıyor

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, bir litre akaryakıtta dağıtımcı ve bayinin toplam brüt kâr marjının yüzde 8,6 olduğunu, bayiye kalan yüzde 4,3’lük brüt kâr marjının 3 puanlık bölümünü bankaya POS komisyonu olarak ödemek zorunda olduklarını, geriye kalan yüzde 1,3’lük brüt kâr marjıyla istasyonu ayakta tutmalarının mümkün olmadığını dile getirdi.

Akaryakıta gelen zam bize yaramıyor

Akaryakıta gelen kur ve vergi zamlarının kendilerine yaramadığını, aksine işletme sermayesi ihtiyacını artırdığını, faiz artışlarının da hem POS komisyon oranlarını hem de kredi faizlerini artırarak kendilerine zarar verdiğini belirten Aktaş, “Ya kâr marjımız artırılmalı ya da bankaların POS komisyon oranları düşürülmeli. Yoksa istasyonlar kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak” dedi.

Seçimden sonra akaryakıta zam yağdı 14 Mayıs’taki seçim öncesinde litre fiyatı İstanbul’da benzinde 19,81 TL, motorinde 18,58 TL idi. Seçim sonrasında kur ve vergi artışlarının yanı sıra petrol fiyatlarının da artmasıyla akaryakıt fiyatları katlandı. Bugün itibarıyla litre fiyatı İstanbul’da yaklaşık olarak benzinde 36,71 TL, motorinde 40,13 TL seviyesinde bulunuyor. Seçim sonrasında geçen yaklaşık dört ayda zam oranı benzinde yüzde 85,3, motorinde yüzde 116 oldu.

Ya faiz düşecek ya da biz kapatacağız!

EPGİS’in dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda komisyon oranlarının yüksekliğine dikkat çekildi. EPGİS açıklamasında şöyle denildi: "Kart Komisyon Oranları Nedeniyle Kapalı İstasyon Görürseniz Şaşırmayın. Bankalar, emeksiz büyük ortağımız oldular. Uzun uzadıya yazmaya gerek yok. Toplam kar marjı brüt % 8,6 Bayiye kalan brüt % 4,3 Ertesi gün Banka POS komisyon oranı : % 3 Bayiye kalan % 1,3 Bu % 1,3 ile tüm işletme giderlerimizi karşılamamız bekleniyor. Ya Kar marjlarımız artırılacak ya Bankalar POS oranlarını düzeltecek ya da İstasyonumuz kapanacak. Başka da yol kalmadı."