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Boşanma aşamasındaki eşini sakat bıraktı! Son sözünde bakın ne dedi

Boşanma aşamasındaki eşini sakat bıraktı! Son sözünde bakın ne dedi

İSTANBUL Şişli'de, boşanma aşamasındaki eşini silahla vurup sakat kalmasına neden olduğu gerekçesiyle verilen hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan sanık, yeniden yargılandığı davada "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Samet Mutlu tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada, mağdur ve müdahil olan Sabiha Mutlu ile annesi de katıldı.

Sabiha Mutlu'nun avukatı Ahmet Ökten, müvekkilinin olay nedeniyle yüzde 24 engelli olduğunu ve sinir sisteminde ağır hasar bulunduğunu gösteren sağlık raporlarını dosyaya sunduklarını söyledi. Ökten, sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Son sözleri sorulan sanık Samet Mutlu, "Olay spontane gelişmiştir. Pişmanım, keşke böyle yaşanmasaydı." dedi.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Samet Mutlu'nun "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Heyet, sanık Mutlu'nun tutukluluk halinin de devamına karar verdi.

Bu sırada karara tepki gösteren sanık Samet Mutlu'nun annesi Aysel Mutlu, "Yaktın oğlumu Sabiha." diyerek bağırdı.

Duruşmanın bitmesinin ardından gazetecilere açıklama yapan Sabiha Mutlu, "Çok mutluyum. Adalet tekrar yerini buldu. Üstümden çok büyük yük kalktı. Çocuğumla bir hayat kurmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

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