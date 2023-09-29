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Dünyaca ünlü futbolcu otoyolda intihara kalkıştı!

Dünyaca ünlü futbolcu otoyolda intihara kalkıştı!

Fransa Ligi ekiplerinden Nice’te forma giyen Alexis Beka Beka, otoyolda intihara kalkıştı. Fransız medyasının paylaşmış olduğu bilgiye göre genç oyuncunun sevgilisinden ayrıldığı için intihara teşebbüs ettiği düşünülüyor. Nice oyuncuları, Alexis Beka Beka’nın kız arkadaşını olay yerine gitmesi için ikna etmeye çalışıyor.

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Fransız basınından RMC Sport’un haberine göre Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice’te forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Alexis Beka Beka Nice'teki Magnan viyadüğünde intihar teşebbüsünde bulundu.

Yerden yaklaşık 100 metre yüksekte bulunan oyuncu, A8 otoyolunun sert banketinde durarak atlamakla tehdit etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine acil sağlık ve polis sevk edildi. Polis ekipleri futbolcuyu ikna etmek için çabalarken Nice kulübü olay yerine bir psikolog gönderdi. 

Öte yandan Nice oyuncuları, Alexis Beka Beka’nın kız arkadaşını olay yerine gitmesi için ikna etmeye çalışıyor.

Otoyol hizmetleri otoyolu işaretlerken, İtalya-Aix yönündeki trafik de yavaşlıyor. Yaşanan ciddi olayın ardından 5 kilometrelik trafik sıkışıklığı oluştu ve trafiğin bir şeridi ulaşıma açıldı.

OGC Nice, durum göz önüne alındığında bu cuma için planlanan tüm basın programının iptal edildiğini duyurdu.

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