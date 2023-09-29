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Demet Akbağ Altın Portakal Film Festivali jüri başkanlığı görevinden ayrıldı

Demet Akbağ Altın Portakal Film Festivali jüri başkanlığı görevinden ayrıldı

Bu yıl 60'ıncısı düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Ulusal Belgesel Film Yarışması jüri başkanlığını üstlenen Demet Akbağ görevinden ayrıldığını duyurdu.

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Altın Portakal Film Festivali'nde yaşanan belgesel krizi devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın festivalden "Kanun Hükmü" belgeseli nedeniyle desteğini çekme kararı sonrası Altın Portakal yönetimi belgeseli ikinci defa festival seçkisinden çıkarmıştı.

Demet Akbağ festivalin jüri başkanlığından istifa ettiğini açıkladı. Akbağ, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda  "Bir hafta boyunca sinema konuşmak ve sinemayla iç içe olmak için kabul ettiğim, Antalya Altın Portakal Film Festivali - Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jüri başkanlığı görevimden ayrılıyorum. Yaşanan iletişim sorunları, kriz yönetiminin yapılamaması ve ismimin dahil olmadığım olaylar içerisinde geçmesinden duyduğum rahatsızlık sebebiyle festivalde yer almayacağım" dedi.

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