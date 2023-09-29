Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST İzmir'de muhalefete çağrı yaptı! Kılıçdaroğlu'nu bu sözlerle eleştirdi

TEKNOFEST İzmir'i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefete çağrı yaparak, "Bitip tükenmeyen koltuk kavgalarına yalnızca bir günlük TEKNOFEST molası vermeleri kendileri adına büyük kazanç olacaktır" dedi. Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri de dikkat çekti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST İzmir'e katıldı. Burada gençlere seslenen Erdoğan, açılışı 2 gün önce yapılan TEKNOFEST İzmir'in şu ana kadar 330 bin kişi ağırladığını söyledi.

Erdoğan, gençlere "Sizler Türkiye'nin parlak geleceğisiniz. Sizler canları pahasına bu toprakları bize vatan olarak bırakan aziz şehitlerimizin kabul olmuş duasısınız" dedi.

Öte yandan Erdoğan konuşmasında muhalefete TEKNOFEST'i ziyaret için çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bitip tükenmeyen koltuk kavgalarına yalnızca bir günlük TEKNOFEST molası vermeleri kendileri adına büyük kazanç olacaktır" dedi.

"Gençlerin demokrat dedesi" maskesi takanlar..."

İsmini vermeden CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Erdoğan, "seçim döneminde 'gençlerin demokrat dedesi' maskesi takanların söz konusu koltukları olunca nasıl faşizan hale geldiklerini hepimiz görüyoruz" dedi ardından şöyle devam etti:

"Dürüstlükten şeffaflıktan bahsedenlerin iktidar uğruna birbirine nasıl yalan söylediklerini hep beraber takip ediyoruz. Gençlerimizde hayal kırıklığına yol açan bu utanç sahnelerine rağmen biz siyasete güvenin zedelenmemesi için duruşumuzu asla bozmayacağız.

"İzmir'i gerçek belediyecilikle tanıştırmakta kararlıyız"

Erdoğan, "İzmirlinin iradesini çantada keklik görenlerin işi bundan sonra daha zor. İstismar siyaseti ile gemisini yürütenlere hep birlikte yeter diyeceğiz. İzmir'i gerçek belediyecilikle tanıştırmakta kararlıyız. Bu şehrin yatırım ve eser hizmet siyasetine ihtiyacı var bunu ancak biz yaparız. Bu noktada bir milat olmasını diliyorum" diye konuştu.

"Yakında Meclis'e sunuyoruz"

Erdoğan, "Gençlerimize yeni müjdeler verdik. Üniversiteli gençlerimize seçimde vadettiğimiz cep telefonu ve bilgisayar desteği ile ücretsiz 10 gb'lık internet sözümüzü tutuyoruz. Aile ve Gençlik Bankası ile ilgili kanun teklifini de Cumhur İttifakı olarak yakında Meclis'e sunuyoruz. İlk etapta deprem bölgesinde pilot projeleri hayata geçireceğiz. Başkaları ne yaparsa yapsın, biz sizin için koşturmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli açıklamalarından satır başları:

Buradan tüm İzmir'i, çalışkan, vizyoner vefalı gençlerini sevgiyle selamlıyorum. Neşet Ertaş, İzmir'i nasıl anlatmış; "Gezdim tüm dünyayı gördüm, güzel İzmir sana geldim." Sizinle beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne hepiniz hoş geldiniz. Tüm kurumlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Bu sene Cumhuriyetimizin 100. yılına ulaşmanın heyecanı içindeyiz. Anlamına uygun şekilde kutlamanın gayretindeyiz.

"Teknofest İstanbul rekor kırdı"

Cumhuriyetimizin bir asırlık serencamını gençlerimizle buluşturmaya çalışıyoruz. TEKNOFEST bunlardan biridir. Bu amaçla tek bir il yerine 3 ilimizde tertipleyelim dedik. İstanbul TEKNOFEST 2 milyon 247 ziyaretçiyle rekor kırdı.

"Teknofest İzmir şu ana kadar 330 bin ziyaretçi ağırladı"

Festivalimiz 30 Ağustos'ta Ankara'nın misafiri oldu. 943 bin ziyaretçiyi ağırladık. Şimdi de İzmir'deyiz. TEKNOFEST'imizin hayırlı olmasını diliyorum. İzmirli gençlerimiz de TEKNOFEST'e çok yoğun ilgi gösteriyor. Şu ana kadar 330 bin ziyaretçiyi ağırlayan festivalimizin Cumhuriyetimizin 100. yılına layık bir etkinlik olacağına inanıyorum. TEKNOFEST'in ülkemize, siz sevgili gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum.

"Sizler, şehitlerimizin kabul olmuş duasısınız"

Sizler Türkiye'nin parlak geleceğisiniz. Sizler canları pahasına bu toprakları bize vatan olarak bırakan aziz şehitlerimizin kabul olmuş duasısınız.

"Gözlerinizde yarının güçlü Türkiye'sini görüyorum"

Milletimizi elinden tutup ayağa kaldıracak kuşak yine sizlersiniz. Ömrünü hizmete ve milletine adamış bir siyasetçi olarak sizlerin parıldayan gözlerinizde yarının güçlü Türkiye'sini görüyorum.

Gençlere Necip Fazıl'ın mısralarıyla seslendi

Sizlere Necip Fazıl'ın şu eşsiz mısralarıyla seslenmek istiyorum. Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es. Açtığımız gedikten gümbür gümbür gelen Teknofest gençliğinin ayak seslerini içimizdeki gafiller duymasa da tüm dünya duyuyor, görüyor.

"Bitip tükenmeyen koltuk kavgalarına yalnızca bir günlük TEKNOFEST molası vermeleri kendileri adına büyük kazanç olacaktır"

Bitip tükenmeyen koltuk kavgalarına yalnızca bir günlük TEKNOFEST molası vermeleri kendileri adına büyük kazanç olacaktır. Bugün burada sadece milli teknoloji hamlemizin, hepsi gurur kaynağı ürünlerini görmüyoruz. Aynı zamanda büyüyen, güçlenen, sınırları aşan, özgüven sahibi Türkiye'ni yükselişine de şahit oluyoruz. KIZILELMA, AKINCI, ANKA, HÜRJET, TB2, TB3, GÖKBEY, ATAK'la birlikte mücadele var, gayret var, sabır, azim, cesaret var. Burada zorluklar karşısında yıkılmayan güçlü bir irade var.

"30 sene sonra evlerine dönen muhacirler sizin için dua ediyor"

TEKNOFEST gençliğinin ayak seslerini içimizdeki gafiller duymasa da tüm dünya duyuyor, biliyor. Yaklaşık 30 yıllık işgalin ardından özgürlüğe kavuşan Karabağ'da 30 sene sonra evlerine dönen muhacirler sizin için dua ediyor.

"Verdiğimiz tüm mücadelelerin amacı size daha güçlü, itibarlı, yaşanabilir bir Türkiye teslim etmektir"

Hiç kimseyi yaşam biçimi, kılık kıyafet, inancı, kimliği dolayısıyla ötekileştirmedik. Sizi ideolojik at gözlüğü ile tanımlamaya çalışanlara prim vermedik. Tüm vatandaşlarımızla birlikte gençlerimizin özgürlükçü alanlarını genişletenlerden olduk. Bugün de aynı bakış açısı ile hareket ettik. Ne yapıyorsak sizin için, sizin istikbaliniz için yapıyoruz. İçeride ve dışarıda verdiğimiz tüm mücadelelerin amacı size daha güçlü, itibarlı, yaşanabilir bir Türkiye teslim etmektir. Biz artık sizin zamanınızın misafirleriyiz.

"TOGG'un üretimi artarak devam ediyor"

Birileri hala akılalmaz iddialarla karalama kampanyalarını sürdürse de TOGG'un üretimi artarak devam ediyor. Geçen haftaki ABD ziyaretimizde rekabet iyidir diyerek Tesla'yı da ülkemizde yatırıma davet ettik. KIZILELMA ile ilgili testleri hızla tamamlıyoruz. İnşallah KIZILELMA'nın da envantere girmesiyle bu alanda yeni bir çığır açıyoruz.