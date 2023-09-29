Evlilik yoluna giren Mehmet Ali Erbil'den 'çocuk' sorusuna yanıt! "İbrahim Tatlıses beni aradı, dedi ki..."
Mehmet Ali Erbil, genç sevgilisi Ceylan’a geçtiğimiz gün doğum günü kutlamasında evlilik teklifi etti. 66 yaşındaki ünlü şovmen, "Evlilik olursa çocuk düşünür müsünüz?" sorusuna yanıt verirken, arkadaşı İbrahim Tatlıses'le arasındaki telefon görüşmesini de anlattı.
Mehmet Ali Erbil, önceki gece kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'ın doğum gününü Bebek'te bir mekanda kutladı.
Kutlama sırasında ünlü şovmen, cebinden çıkardığı yüzüğü genç sevgilisinin parmağına taktı. O anları Instagram hesaplarından paylaşan ikili, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
Pastayı kestikten sonra sorulara yanıt veren 66 yaşındaki Erbil, "Öncelikle evlilik konusuna ve yaş konusuna açıklık getirelim.
Öyle kolay bulunan bir şey değil sevgi. Biraz daha zaman geçirdikten sonra belki resmiyete dökeriz işi. Aileler takılmıyor yaşa. Her anlamda birbirimize yetiyoruz.