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Kazdağları’nda çıkan orman yangını söndürüldü!

Kazdağları’nda çıkan orman yangını söndürüldü!

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kazdağları’nda çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan hızlı müdahale ile büyümeden söndürüldü.

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Saat 13.00 sıralarında Kazdağları Yaşyer mevkiinde çam ağaçları gençleştirme sahasında orman yangını çıktı. Gözetleme kulelerinden görülen duman üzerine bölgeye 2 uçak, 1 helikopter, 5 arazör ve 2 su tankeri sevk edildi.

Yangına kısa sürede havadan ve karadan müdahale başladı. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışma ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgede söndürme çalışmalarının ardından soğutma çalışmalarına başladı. Bin 300 metrekarelik alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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