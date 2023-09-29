Galatasaray'da Victor Nelsson Davinson Sánchez'in maaşını öğrendi isyan bayrağını çekti

Galatasaray'da Victor Nelsson'un, yönetimden istediği yeni maaş ortaya çıktı. Davinson Sánchez'in transferinden rahatsız olan Danimarkalı stoper, takımda kalmak için yönetimden zamlı bir yeni maaş istedi.

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Galatasaray, Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, Davinson Sánchez'in takıma katılmasından bir hayli rahatsız. 24 yaşındaki yıldız oyuncunun sarı-kırmızılı yönetime şimdiden zorluk çıkarmaya başladığı öğrenildi.

Davinson Sanchez'in yıllık 3.2 milyon euro kazanacağı öğrenen Nelsson, Galatasaray'dan yeni bir maaş talep etti ve bu maaşın 2 milyon euro'nun üstünde olmasını istedi. Sarı-kırmızılı yönetim bu tavır karşısında bir hayli şaşırdı. Maaşına zam yapılmaması durumunda takımdan ayrılacağını da söyleyen Nelsson'un tavırları Okan Buruk'u da kızdırdı.

Bir kez daha görüşecekler

Danimarkalı oyuncunun 2026 yılına kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunmasına rağmen sözleşmesinde iyileştirme yapmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim önümüzdeki günlerde bir kez daha görüşme gerçekleştirecek. Nelsson'un piyasa değeri ise 19 milyon euro olarak gözüyor.