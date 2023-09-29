Karadeniz'de yaylalar ‘yeşil yol’ ile birleşiyor!

Karadeniz Bölgesi'nin yaylalarını ve turizm merkezlerini birbirine bağlamanın yanı sıra manzara eşliğinde yolculuk imkanı sunan ‘Yeşil Yol Projesi’nde çalışmalarını sürdürüyor.

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Ordu Büyükşehir Belediyesi, yürüttüğü çalışmalarla Ordu’nun turizmine önemli katkı vermesi hedeflenen projede büyük mesafe kat etti. 2013 yılında ilk kazması vurularak Samsun’dan başlayıp, Sarp Sınır Kapısı’na kadar devam eden 2 bin 600 kilometrelik Yeşil Yol Projesi’nin 235 kilometrelik kısmı Ordu sınırları içerisinden geçiyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, 125 kilometrelik yol ağında bulunan noktalarda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yeşil Yol Projesi çerçevesinde Akkuş’un Çağman ve Çekiç Obası yaylaları ile Kumru’nun Yalın ve Düzoba yaylalarını birbirine bağlayan grup yolunda çalışmalar devam ediyor. Tamamlandığında turizme de önemli katkı sağlayacak olan yolda Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan 3 kilometrelik beton yolun 1 kilometrelik bölümünü tamamlayan ekipler, geriye kalan yol ağının tamamlanması için mesai harcıyor. Öte yandan yeşil yol ile ayrıca güzergah üzerinde bulunan mahalleler de konforlu ulaşıma kavuşuyor.

9 ilin yaylalarını bağlayacak

Proje, Karadeniz’de 9 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak. Proje çerçevesinde Samsun, Ordu, Giresun, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize ve Artvin yaylaları birbirine bağlanıyor. Yeşil yolu kullanan turistlerin Samsun'dan başlayıp Sarp Sınır Kapısı'na kadar doğaya dokunarak, doğayı izleyerek turizm faaliyetine katılması planlanıyor. 2 bin 600 kilometrelik güzergahın Ordu sınırları içerisindeki sorumluluk alanında Büyükşehir Belediyesi ekipleri özverili çalışma yürütüyor.

Güzergah üzerinde bulunan mahalle muhtarları, yapılan çalışmanın mahalleleri için büyük kolaylık sağladığını belirterek, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’e teşekkürlerini ilettiler.