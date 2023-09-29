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9 aylık hamile kadın yatağında ölü bulundu!

9 aylık hamile kadın yatağında ölü bulundu!

Antalya’da 9 aylık hamile, Kazakistan uyruklu 38 yaşında 6 çocuk annesi kadın, evinde ölü bulundu.

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Olay, saat 12.30 sırasında Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi Hurma Caddesi üzerindeki 4 katlı bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Kazakistan uyruklu Maia Tarkanova, bir ay önce hamilelik sürecinin takibi için 6 çocuğuyla birlikte Antalya’ya yerleşti.

Hamileliğinin 9. ayının içinde bulunan kadını sabah 14 yaşındaki kızı, uyandırmak için odasına girdi. Annesini uyandıramayan çocuk, karşı komşularından yardım istedi. Komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri geldi.

Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Tarkanova’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yerinin incelemesinin ardından Tarkanova’nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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