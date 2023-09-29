Bankalardan ağustosta 57,2 milyar lira net kar

Bankaların net dönem kârı ağustos itibariyle 57,2 milyar TL olurken, sektörün ocak-ağustos dönemini kapsayan 8 aylık net karı ise 351 milyar TL'ye ulaştı.

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Bankaların net dönem kârı ağustos itibariyle 57,2 milyar TL olurken, sektörün ocak-ağustos dönemini kapsaydan 8 aylık net karı ise 350,6 milyar TL'ye ulaştı.

BDDK verilerine göre; bankaların toplam aktif büyüklüğü 20 trilyon 331 milyar 921 milyon TL olurken, sektörün aktif toplamı 2022 yılsonuna göre 5 trilyon 984 milyar 531 milyon TL artış gösterdi.

Ağustos ayında, en büyük aktif kalemi olan krediler 10 trilyon 449 milyar 872 milyon TL, menkul değerler ise 3 trilyon 485 milyar 847 milyon TL olarak gerçekleşti.

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat ise 2022 yılsonuna göre yüzde 45,9 artışla 12 trilyon 931 milyar 601 milyon TL oldu.