Devlet Hastanesi'nde 17 hekim istifa etti! Acil servis tek doktora kaldı!

Tokat Erbaa Devlet Hastanesi'nde 17 hekim çalışma koşulları ve baskılar neticesinde istifa edince acil serviste yalnızca bir doktor kaldı.

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Tokat Erbaa Devlet Hastanesi'nde 17 hekim çalışma koşulları ve baskılar neticesinde istifa edince acil serviste yalnızca bir doktor kaldı. Onun da sadece kırmızı ve sarı alandaki çok acil vakalara baktığı diğer hastaları ise çevre ilçelere yönlendirdiği belirtildi. Vatandaşlar duruma 'Burada başka hastane yok, özel hastane de yok. Acil serviste acil doktor nasıl olmaz?' diye isyan ederken hastane yetkilileri ise doktor eksiğinin yaşanmadığını söyledi.

Türkiye'de çalışma koşullarının her geçen gün ağırlaşması ve maaş yetersizliği gibi nedenlerle binlerce hekim göç ediyor. Türkiye doktor sayısında Avrupa ülkelerinde üst sıralarda yer alsa da kişi başına düşen doktor sayısında listenin sonlarında yer alıyor.

Hekim göçünde diğer bir örnek ise Tokat'tan geldi. BirGün'den Sibel Bahçetepe'nin haberine göre, Erbaa Devlet Hastanesi'nde iddiaya göre başhekimin baskıları yüzünden 17 pratisyen hekim, Tıpta Uzmanlık Sınavı'nı (TUS) gerekçe göstererek istifa etti. Bu durum da hastanede doktor sıkıntı yaşanmasına neden oldu.

Hastanenin acil servisinde ise sadece bir doktor kaldığı, gece yarısından sonra onun da sadece acilde kırmızı alan ve sarı alan hastalarına sağlık hizmeti verdiği, yeşil alan hastalarına bakılmadığı, bu haftaların çevre hastanelere yönlendirildiği belirtildi. 100 bin nüfuslu ilçede başka hastane bulunmadığı, en yakın hastanenin 45 km mesafede olduğunu belirten hastalar, bu duruma tepki göstererek en kısa sürede hastaneye doktor ataması yapılması gerektiğini söyledi.

"Acil servise sıra almaya gittim" dediler ki 'sıra veremiyoruz.'..

üç gün önce 8 yaşındaki çocuğunu yüksek ateş, kusma gibi şikâyetlerle gece 02.00'de hastanenin acil servisine götürdüğü ancak doktor olmadığı için başka ilçeye gidilmesi gerektiğinin kendisine söylendiğini belirten Selim K. adlı yurttaş, o gün yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Acil servise sıra almaya gittim" dediler ki 'sıra veremiyoruz.' Neden diye sordum, 'yeşil alanda doktorumuz yok' dediler. Ben de doktorun molaya çıktığını düşündüm. 'Bekleyeyim' dedim. 'Beklemeyin başka ilçelere gidin' dediler. 'Gece 03.00'te ben nereye gideyim?' diye sordum. En yakın ilçe yarım saat uzaklıkta. Dediler ki 'Pratisyen ve muayene edecek doktor yok. Doktor olmadığı için muayene yapamıyoruz. İsterseniz Niksar veya Taşova'ya gidin' dediler. Burası acil, 100 bin nüfuslu bir yerde nasıl acil doktoru olmaz? Aracımla Taşova Devlet Hastanesi'ne gittim, sabah 06.00'ya kadar çocuk hastanede yattı. Araba olmasa o saatte o yolu gitme şansım yok. Benim imkanım vardı gittim, ya olmayan ne yapacak? Arabam olmasa taksi ile giderim. Kaç kişinin böyle imkanı var? Burada başka hastane yok, özel hastane de yok. Acil serviste acil doktor nasıl olmaz? 17 pratisyen hekimin başhekimin, baskıları yüzünden gittiği iddia ediliyor. 100 bin nüfuslu bir yerin acil servisinde muayene olmaması skandal"

Erbaa Devlet Hastanesi yetkilileri ise TELE 1'e yaptığı açıklamada, doktorların TUS gerekçesiyle istifa ettiği bilgisini doğruladı. Yaşananların 'rutin bir durum' olduğunu ifade eden yetkililer, hastanede şu an herhangi bir doktor eksiği olmadığını belirtti.

Yetkililerin açıklaması ise şu şekilde:

"17 pratisyen hekimin istifa ettiği doğru. Ama uzmanlık sınavına girdikleri için gittiler. Rutin bir durum. Ama bu sene üst üste geldi. Şu an doktor sorunu yaşanmıyor. Acilde de diğer birimlerde de uzman doktorlarımız var. Bazen çok yoğunluk olduğunda da başka hastaneye sevk ediliyor"