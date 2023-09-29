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Yasa dışı bahise geçit yok! 10 ilde Sibergöz operasyonu

Yasa dışı bahise geçit yok! 10 ilde Sibergöz operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı bahis suçuna yönelik 10 ilde 'Sibergöz Operasyonu'nun gerçekleştirildiğini ve örgüt elebaşı dahil 45 şahsın yakalandığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı bahis suçuna yönelik 10 ilde 'Sibergöz Operasyonu'nun gerçekleştirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya operasyonların ayrıntılarını da paylaştı.

Bakan Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce “Yasa dışı Bahis ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçları kapsamında “SİBERGÖZ OPERASYONU” düzenlendi.

Başka şahıslar adına şirket hesapları açan, bu hesaplar üzerinden yasa dışı bahisten elde edilen suç gelirini aklayan ve örgüt elebaşılığını Abdulsamet Aksu adlı şahsın yaptığı 22 paravan şirket tespit edildi.

İstanbul merkezli 10 ilde toplam 45 şüpheli yakalandı, muhtelif miktarda nakit para ele geçirildi.

 Şüpheli şahıslara ait şirketlere bağlı 139 banka hesabına, örgüt elebaşına ait 2 ev ve 2 lüks araca el konulmuştur

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