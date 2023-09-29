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Cumhurbaşkanlığı Kupası Engel Atlama Yarışmaları, Ankara'da başladı

Cumhurbaşkanlığı Kupası Engel Atlama Yarışmaları, Ankara'da başladı

Binicilikte Cumhurbaşkanlığı Kupası Engel Atlama Yarışmaları, yıldızlar kategorisindeki mücadelelerle başladı.

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Başkent, Genelkurmay Başkanlığı ve TBMM Kupası'nın ardından bu kez engel atlamanın en önemli organizasyonu olan Cumhurbaşkanlığı Kupası yarışmalarına ev sahipliği yapıyor.

Ankara Atlı Spor Kulübünün ev sahipliğinde başlayan organizasyonun ilk gününde yıldız, genç, genç yetişkin, yetişkin ve profesyonel kategorilerinde yarışmalar yapılıyor.

Ankara Atlı Spor Kulübü ve yarışmanın direktörü Tarık Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç gün sürecek organizasyonda toplam 315 atın yarışacağını söyledi.

Yarışmanın bugün yıldızlar kategorisindeki mücadelelerle başladığını aktaran Ersoy, "Atlarımız ve sporcularımız bugün 110 santimetre ile başladı. 100, 120 ve 130 santimetre yarışmalarıyla da devam ediyor. Yarın 115, 125 ve 135 santimetre yarışmalarımız yapılacak. Ana yarışmamız olan Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelelerini ise pazar günü yapacağız. Profesyonel binicilerimiz o mücadelede 145 santimetre engellerini aşarak kupayı almaya çalışacak." değerlendirmesinde bulundu.

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