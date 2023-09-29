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HAVAŞ, Manisa’da yeniden hizmete başlıyor!

HAVAŞ, Manisa’da yeniden hizmete başlıyor!

Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nden İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na hizmet veren ve pandemi döneminde bu hizmetlerini durduran HAVAŞ, 1 Ekim Pazar günü itibariyle yeniden hizmet vermeye başlayacak.

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Pandemi döneminde Manisa’daki hizmetlerini askıya alan HAVAŞ, Manisa Büyükşehir Belediyesinin girişimleri ve resmi yazışmaları sonrasında yeniden hizmet vermeye başlayacak.

Konu ile ilgili bilgi veren Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, “İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na vatandaşlarımızın daha rahat bir şekilde ulaşım sağlaması için hizmet veren HAVAŞ Otobüs İşletmeleri, pandemi döneminde bu hizmetine ara vermişti. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri göz önünde bulundurarak, HAVAŞ yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdik. Yapmış olduğumuz görüşmeler nihai sonuca vardı ve 1 Ekim itibariyle ilgili firmanın Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminalimizden İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na seferlerinin başlaması noktasında mutabakata varıldı. Başkanımız Cengiz Ergün öncülüğünde hemşehrilerimizin en iyi hizmetleri alması için çalışmalarımız devam edecek. HAVAŞ seferleriyle ilgili bilgiler ve ücretler noktasında vatandaşlarımız, firmanın internet sitesinden bilgi alabilirler” diye konuştu.

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