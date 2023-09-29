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Bahçelievler'deki patlamadan dram çıktı: Ölüm sipariş alırken yakaladı

Bahçelievler'deki patlamadan dram çıktı: Ölüm sipariş alırken yakaladı

BAHÇELİEVLER'de meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Ahmet Bal, Esenler Cemevi’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Ahmet Bal'ın içecek dağıtım şirketinde çalıştığı ve ürün siparişi almak için bayiye gittiği sırada patlama olduğu ortaya çıktı.

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Şirinevler Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde dün bir binanın 5. katında bulunan dairede doğal gaz sıkışması kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama gerçekleşmişti. Patlama esnasında çalıştığı aracın içinde bulunan ve ağır bir şekilde yaralanan Ahmet Bal, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Ahmet Bal için Çifte Havuzlar Mahallesi'nde bulunan Esenler Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından Ahmet Bal'ın cenazesi Sultangazi Cebeci Mezarlığı'na defnedildi. Öte yandan, Bal'ın içecek dağıtım şirketinde çalıştığı ve ürün siparişi almak için bayiye gittiği sırada patlama olduğu öğrenildi.

“Ürünlerin siparişini hazırlarken o anda patlama oluyor”

Yeğeninin mesai arkadaşı olan ve patlamadan yaralı olarak kurtulan Emirhan Kutluay ile birlikte aracın içerisinde sipariş hazırladıklarını dile getiren amca Ali Bal, “Ahmet Bal benim yeğenim oluyor. İçecek dağıtım şirketinde çalışıyordu. Çalışma esnasında bayiliklere gidiyor ürün siparişi almak için. Arabalarını park ediyorlar arkadaşı ile birlikte. O anda arabanın içerisinde bilgisayar üzerinden ürünlerin siparişini hazırlarken o anda patlama oluyor. Patlama anında yukarıdan moloz parçaları aracın üstüne düşüyor. Bunlarda aracın içerisinde olduğu için kafa bölgesinden darbe alıyor. O darbe ile birlikte olay gerçekleşiyor. Doğalgaz mı tüp patlaması mı tam olarak bilgimiz yok. Araştırma süreci devam ediyor. Mesai saatleri içerisindeydi, çalışıyordu. Aracının içinde, işinin başındaydı. Yetkili arkadaşlardan aldığımız bilgiye göre o anda bilinci açıktı. Araçtan çıkarmışlar. Çevredeki halkta yardım etmiş. Araçtan çıktığı zaman bilinci açıkmış yani. 1-2 dakika sonra bilinci kaybolmaya başlamış. Çünkü kafasının arka tarafında çatlaklar ve kanama varmış. Doktorların söylediğine göre kafatasının arkasında beş yerde kanama varmış. O şekilde hastaneye kaldırılıyor. Gerekli müdahale yapılıyor fakat yetersiz kalıyor” dedi.

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