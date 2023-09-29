Bursa'da pazar günü bazı alanlar trafiğe kapalı olacak

Bursa'da 1 Ekim pazar günü koşulacak olan 'Eker I Run Koşusu' için trafiğe kapalı olacak alanlar belli oldu.

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Bursa'da 'Eker I Run Koşusu' 01 Ekim 2023 Pazar günü 07.00 ile 14.30 saatleri arasında Osmangazi İlçesi Uludağ Milli Parkı ve Nilüfer İlçesi Orhaneli Yolu, Lefkoşe Caddesi, Beşevler Kavşağı güzergahında gerçekleştirilecektir. 01 Ekim 2023 Pazar günü saat 07.00’dan itibaren Nilüfer İlçesi Beşevler Kavşağı, Eker Meydanından başlayacak olan Eker I Run koşusu Lefkoşe Caddesi, Kent Orman Kavşağı, Misi Köy Kavşağı, Gümüştepe Misi Köyü Kavşağı, Nilüfer İlçesi Orhaneli, Keles Yolu Doğancı Jandarma Karakolu yolu, Osmangazi ilçesi Uludağ Milli Parkı ve güzergahlarında, etkinlik bitinceye kadar bağlantı yolları ile cadde ve sokaklar arası araç trafiğine kapatılacak.

Beşevler Kavşağı, Lefkoşe Caddesi, Kent Orman Kavşağı, Misi Köy Kavşağı, Gümüştepe Misi Köyü Kavşağı, Nilüfer İlçesi Orhaneli, Keles Yolu Doğancı Jandarma Karakolu yolu şehir merkezine geliş istikametindeki yol trafik dubaları ile bölünerek gidiş, geliş olarak kullanılacak.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Uludağ yolu, Kurbağa Kaya, Teleferik İstasyonu, Uludağ Et Mangal (Kirazlı Köyü Sapağı) arası Bursa’ya iniş yönünde kontrollü trafik akışı sağlanacak.