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Depremde yıkılan bianın enkazında akrabası tarafından silahlı saldırıya uğradı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Depremde yıkılan bianın enkazında akrabası tarafından silahlı saldırıya uğradı!

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde epremlerde yıkılan bir binan enkazında molozların arasında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

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Olay, 14.15 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Kavaklıbağ Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Halep Cadde üzerinde depremlerde yıkılan bir binanın enkazında oturan M.Ö.’nün (18) yanına gelen akrabası olduğu belirtilen T.Ö. silahta ateş açtı. Açılan ateş sonucu sağ bacağına kurşun isabet eden şahıs yaralanırken, zanlı kaçarak bölgeden uzaklaştı.


İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ekiplerin olayın şüphelisini yakalamak için başlatmış olduğu çalışmalar sürüyor.

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