Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra'ya gidecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, göreve geldikten sonra önce Körfez ülkelerini ziyaret etti. Ardından ABD'de yatırımcılarla bir araya gelen Şimşek, finans merkezi Londra'da yatırımcılarla buluşacak.Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ziyaretleri devam ediyor.
Reuters'ın haberine göre, Bakan Mehmet Şimşek önümüzdeki hafta Londra'da yatırımcı toplantıları düzenleyecek.
Toplantıların 3 ve 4 Ekim'de gerçekleştirilmesi planlanırken Şimşek'in bu toplantılarının ardından yıl bitmeden Asya'da yatırımcılarla görüşmesi bekleniyor.