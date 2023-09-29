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Azerbaycan, BM'nin ilgili kurumlarını Karabağ'a davet etti!

Azerbaycan, BM'nin ilgili kurumlarını Karabağ'a davet etti!

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Birleşmiş Milletlerin (BM) ilgili kurumlarından oluşan bir heyeti Karabağ'da incelemelerde bulunmak üzere Azerbaycan'a davet ettiklerini duyurdu.

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Hacızade, yaptığı yazılı açıklamada, Azerbaycan ordusunun gerçekleştirdiği antiterör operasyonu sonrasında bölgedeki durumu görmeleri için BM heyetinin ülkeye davet edildiğini bildirdi.

Ziyaretin, BM Mukim Koordinatörlüğünün himayesi ve "BM-Azerbaycan Sürdürülebilir Kalkınma İşbirliği Çerçevesi 2021-2025" uyarınca hayata geçirileceğini bildiren Hacızade, heyetin, Azerbaycan'ın bölgedeki insani faaliyetlerini, altyapı çalışmalarını, yasa dışı Ermeni güçlerin silahsızlandırılması sürecini ve mayın tehlikesini yerinde izleyeceğini aktardı.

Hacızade, uluslararası misyonların işgal altındaki Azerbaycan topraklarını ziyaretlerinin Ermenistan tarafından her zaman engellendiğini ya da sınırlandırıldığını da hatırlattı.

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