Tel Aviv karıştı! Binlerce kişi sokağa döküldü: Ya kabul edin ya da...
İsrail Savaş Kabinesi, HAMAS'ın ateşkes teklifini reddetti ve Refah’ta saldırılara devam etme kararı aldı. Alınan bu karar sonrası binlerce kişi, Netanyahu yönetimine tepki göstererek ‘ya ateşkesi kabul edin ya da sokakları yakarız’ sloganları ile protestolara başladı.
İsrail Savaş Kabinesi'nin, Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasına rağmen Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'a saldırılara devam kararı aldığı bildirilirken Tel Aviv sokakları hareketlendi. İsrail'in başkentinde sokaklara çıkan göstericiler, "Ya ateşkesi kabul edin ya da sokakları yakarız." diyerek slogan attı.
Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşması için sundukları önerileri kabul ettiğini iletti. Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde, Hamas Hareketi'nin, ateşkes teklifini onayladığını bildirmesinin ardından sevinç gösterileri düzenlenirken İsrail'den skandal bir hamle geldi. İsrail Savaş Kabinesi, Gazzeliler için son sığınak olan Refah kentinde saldırılara devam kararı aldı.
"YA KABUL EDİN YA DA SOKAKLARI YAKARIZ"
Netanyahu yönetiminin skandal kararına ilk tepki ise İsraillilerden geldi. İsrailli esirlerin yakınları, başkent Tel Aviv başta olmak üzere birçok şehirde gösteriler düzenlemeye başladı. Protestocular, Hamas'ın kabul ettiği ateşkes için İsrail hükümetine çağrı yaparak, "Ya kabul edin ya da sokakları yakarız" şeklinde sloganlar attı.
ÜLKE GENELİNDE 16 YERDE GÖSTERİLER DÜZENLENİYOR
İsrail genelinde şu ana kadar 16 farklı yerde eş zamanlı olarak düzenlenen protestolarda bazı ana yollar trafiğe kapatıldı. Öfkeli göstericiler, Netanyahu'nun evine doğru yürüyüş düzenlerken İsrail'de tüm vatandaşların sokaklara çıkması ve tüm ana yolların kapatılması için çağrılar yapılıyor.