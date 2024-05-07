Tel Aviv karıştı! Binlerce kişi sokağa döküldü: Ya kabul edin ya da...

"YA KABUL EDİN YA DA SOKAKLARI YAKARIZ"

Netanyahu yönetiminin skandal kararına ilk tepki ise İsraillilerden geldi. İsrailli esirlerin yakınları, başkent Tel Aviv başta olmak üzere birçok şehirde gösteriler düzenlemeye başladı. Protestocular, Hamas'ın kabul ettiği ateşkes için İsrail hükümetine çağrı yaparak, "Ya kabul edin ya da sokakları yakarız" şeklinde sloganlar attı.