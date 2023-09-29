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Bilecik'te hırsızlardan büyük vurgun! 168 bin liralık eşya çaldılar

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bilecik'te hırsızlardan büyük vurgun! 168 bin liralık eşya çaldılar

Bilecik'te 2 eve girerek 168 bin liralık hırsızlık yapan hırsız polis ekipleri tarafından yakalandı.

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Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Hürriyet ve Cumhuriyet Mahallesi’nde evden hırsızlık olayı ihbarı üzerine bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda çalışmalarını yürüten ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.

Hürriyet Mahallesindeki evden 138 bin lira ve Cumhuriyet Mahallesindeki evden de 30 bin lira çalan B.Y.’yi aldığı paralarla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

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