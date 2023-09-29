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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ömer Öcalan hakkında resen soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ömer Öcalan hakkında resen soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeşil Sol Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan hakkında, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında suç unsuru içeren açıklamaları nedeniyle resen soruşturma başlattı.

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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 28. Dönem Milletvekili Ömer Öcalan'ın bugün katıldığı programda, "terör örgütü elebaşının serbest bırakılmasına" yönelik açıklamalarda bulunduğu ve bu sözlerin muhtelif haber sitelerinde yayınladığının tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu açıklamaların 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında suç unsuru içerdiğinin değerlendirildiği belirtilerek Öcalan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Övgüler dizdi

Bebek katili Öcalan'ın yeğeni terörist başına adeta övgüler dizdi. Öcalan, "Mücadelemiz sayın Öcalan ve Kürdistan özgür olana dek devam edecek." demişti.

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