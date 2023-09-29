Erdoğan'dan, Elon Musk açıklaması: Memnuniyet duyacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelecek yıl TEKNOFEST'e katılım sağlayacağını açıklayan Elon Musk'a cevap verdi. Erdoğan, "TEKNOFEST'te seni görmekten büyük memnuniyet duyacağız" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelecek yıl TEKNOFEST'e katılım sağlayacağını açıklayan Elon Musk'a cevap verdi.

Erdoğan, "Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te seni görmekten büyük memnuniyet duyacağız" dedi.

'Teknofest'te seni de görmekten memnuniyet duyacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan X resmi hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Sevgili Elon Musk, Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te gelecek yıl seni de görmekten büyük memnuniyet duyacağız.

Kazan-kazan anlayışıyla gerçekleştireceğimiz iş birlikleriyle, ülkemize ve insanlığa birçok alanda büyük katkılar sunacağımıza inanıyorum.

En kısa zamanda tekrar görüşmek dileğiyle...