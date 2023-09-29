CHP İstanbul İl Başkan adayı Özgür Çelik’ten Fatih’e ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkan adayı Özgür Çelik, adaylık çalışmaları kapsamında ilk ziyaretini YSK tarafından kayyum atama kararı alınan CHP Fatih İlçe Örgütü’ne yaptı.

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CHP İstanbul İl Başkan adayı Özgür Çelik, 8 Ekim Pazar günü yapılacak CHP İstanbul İl Kongresi seçimleri öncesinde ilk ziyaretini, YSK tarafından ilçe kongresi ertelenen ve yönetimine kayyum atanmasına karar verilen CHP Fatih İlçe Örgütü’ne yaptı. Ziyarette Çelik’e milletvekilleri, Parti Meclis üyeleri, ilçe başkanları, il ile ilçe meclis üyeleri ve çok sayıda partili destek verdi.

İlçe Örgütü’nde yaptığı konuşmasında sözlerine Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Gezi Davası ile ilgili verdiği onama kararıyla başlayan Çelik, “Dün verilen karar, Türkiye demokrasi tarihi açısından utanç vericidir, yeni bir kara lekedir. Bu anlamıyla demokrasi mücadelemiz, hukuk devleti mücadelemiz devam edecek. Gezi onurumuzdur, Gezi yargılanamaz diyerek sözlerime başlamak istiyorum” dedi.

“Fatih kongresinin iptal edilmesi derinden üzmüştür”

Fatih ilçe kongresinin YSK tarafından iptal edilmesi ve kayyum atanmasıyla ilgili karar için “İstanbul örgütünü ciddi anlamda derinden üzmüştür” diyen Çelik, alınan karara tepki göstererek “Delegelerin özgür iradesiyle yapıldı Fatih kongresi. Delegeler, özgür bir biçimde sandığa gittiler kongrede, oylarını kullandılar; ilçe başkanını seçtiler, yönetim kurullarını seçtiler, il delegelerini seçtiler ve ortaya demokratik bir sonuç çıkardılar ancak ne yazık ki hukuksuz bir kararla YSK tarafından Fatih kongresi iptal edildi” ifadelerini kullandı.

“Benzer bir süreci 2017 yılında bahçelievler’de yaşadık”

Benzer bir sürecin 2017 yılında kendi ilçeleri olan Bahçelievler’de de yaşandığını hatırlatan Çelik, Bahçelievler’de 2017 yılında bugün karşılıklı İstanbul il kongresinde yarışacakları il başkan adayının ve yönetiminin hukuksuz bir biçimde iptal ettiği Siyavuşpaşa Mahalle kongresi delege seçimi nedeniyle Bahçelievler kongresini gerçekleştiremediklerini belirtti. Bahçelievler il delegelerinin il seçimine giremediğini ve 2017’de İstanbul il kongresinin 38 ilçeyle yapıldığına dikkat çekti.

“Bugün yine benzer gerekçelerle İstanbul il kongresi ne yazık ki 38 ilçeyle yapılacak” ifadelerini kullanan Çelik şöyle devam etti:

“Fatih ilçe kongresinin il delegelerinin iradesi sandığa yansımayacak ama şunun altını çizmek isterim o delegelerin yüreğindeki destek, onların kalbindeki destek bizim için oydan ve her şeyden çok daha önemli ve değerli. Asla moralinizi bozmayın, asla bir kırgınlığa kapılmayın. Çünkü biz hem Fatih ilçesinin İstanbul il kongresinde temsiliyetini sağlayacağız, hem kurultayda temsiliyetini sağlayacağız ve kesinlikle 8 Ekim’den itibaren parti kültüründen, partinin çeşitli kademelerinden süzülerek gelmemiş insanların kayyım olarak ilçelere atanmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu hukuksuz kararın ortadan kaldırılması için gerekli mücadeleyi 8 Ekim’den itibarıyla vereceğimizin altını çizmek istiyorum. Bu anlamıyla moralinizi yüksek tutun. Fatih’te örgütün motivasyonu bizim açımızdan çok önemli, İstanbul açısından çok önemli çünkü Fatih, İstanbul’da 14 belediyenin üstüne katacağımız belediyelerden kazanmaya en yakın olduğumuz ilçelerden birisi. Hatta kazandık diyebileceğimiz ama 2024’ü bekliyoruz diyebileceğimiz ilçelerden bir tanesi. Bu nedenle Fatih ilçe örgütünün moralini yüksek tutması çok önemli.”

“8 ekim’den sonra seçim çalışmalarına Fatih’ten başlayacağız”

Çelik, 8 Ekim’deki İl Başkanlığı seçiminden sonra il ziyaretlerine Fatih’ten başlayacağını belirterek “Sizinle birlikte 2024 yerel seçim çalışmalarını Fatih’ten başlatmış olacağız” dedi.

Konuşmasının sonunda ilçe başkanlığı döneminde nasıl bir yönetim anlayışına sahip olduğunu ve seçimi kazanması durumunda İstanbul ile ilgili yapacağı çalışmalara değinen Çelik, ortak karar alan bir yönetime sahip olacaklarını belirterek sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Benim bir yöntemim vardı, Bahçelievler ilçe başkanlığı yaptığım dönemde haftada bir gün sadece ilçe binasında oluyordum. Hem örgüt buna alışmıştı, hem komşularımız buna alışmıştı. Geri kalan günlerin tamamında sahadaydık, tamamında sokaklarda, pazarlarda, derneklerde ve esnaflardaydık. İstanbul’u da bu şekilde yöneteceğiz. İstanbul’u makamdan yönetmeyeceğiz, İstanbul’u sokaktan yöneteceğiz. Fatih’ten, Silivri’den, Tuzla’dan, Arnavutköy’den, Sultanbeyli’den yöneteceğiz İstanbul’u. Sizlerle beraber yöneteceğiz, ortak akla inanan birisiyim. İlçe başkanlarımızla, il yönetim kuruluyla, örgütümüzün tüm kademeleriyle entegre ortak kararların alındığı bir süreci yöneteceğiz diyorum.”

YSK tarafından kongreleri iptal edilmesiyle görevden alınan Fatih İlçe Başkanı Soner Özimer konuşmasında, söz konusu karar için “Yapılan bir yetki gaspıyla Fatih örgütünün iradesinin kongreye yansıması bir el tarafından engelleniyor. Bu eli hepimiz tahmin ediyoruz. Üzüntü vericidir. Olmaması gerekir” dedi.

“İstanbul’dan çoban ateşi yakan gencecik bir kardeşimiz var”

Çelik’in aday olmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Özimer, şunları söyledi:

“Şimdi eve dönüp çocuklarıma ‘İstanbul’dan yakılan bir çoban ateşi var ve bunu yakan gencecik bir kardeşimiz. Umuyor ve diliyorum ki ilçelere kayyum atayanlar değil, ilçeye kayyum olarak gelenler değil Cumhuriyet Halk Partisi’nin özgürce siyaset yapabilmesi için Özgür Çelik il başkanımız olacaktır, desteğimiz tamdır.”

İlçe binasında çekilen fotoğrafların ardından Çelik, Bahçelievler’de dün yaşanan patlama sonucu hayatını kaybedenlerin cenaze törenine katılmak üzere Fatih’ten ayrıldı.