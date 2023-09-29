BIST 8.335
DOLAR 27,42
EURO 29,00
ALTIN 1.629,37
HABER /  SAĞLIK

Sağlık Bakanı Koca: 39 hastaya kalp nakli işlemi gerçekleştirildi

Sağlık Bakanı Koca: 39 hastaya kalp nakli işlemi gerçekleştirildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son bir yılda 39 hastaya kalp nakli yapıldığını söyleyerek “Beyin ölümü gerçekleşmiş bir hastanın organlarının ailesinin kararı ile bağışlanması hayatta yapılabilecek en büyük ve örnek iyiliklerden biridir” dedi.

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 29 Eylül Dünya Kalp Günü dolayısıyla paylaştığı mesajda, kardiyovasküler cerrahi ameliyatları ve kalp nakilleri konusunda bazı bilgiler aktardı. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ölüm nedenlerinin başında kalp hastalıkları geldiğini belirten Bakan Koca, “Her yıl tüm dünyada yaklaşık 18 milyon kişi hayatını kalp hastalıkları ve inme nedeniyle kaybediyor. 2030 yılında bu sayının 23 milyon olması beklenmektedir. Ülkemizde ölümlerin %40-50'si kalp damar hastalıkları nedeniyle olmaktadır. Türkiye’de Haziran 2022 ile Haziran 2023 arası kalp ameliyatı sayısı 70.000'in üzerindedir. Bu ameliyatların %73'ü koroner baypas cerrahisi, %15'i kapak cerrahisi, %4'ü aort cerrahisi ve %8'i konjenital kalp cerrahisidir” dedi.

“Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul ve İzmir’de 15 kalp nakli merkezi var”

Türkiye'de son bir yılda 39 hastaya kalp nakli yapıldığını ifade eden Koca, şu sözlere yer verdi:

“Tütün kullanımı, sağlıksız beslenme, fiziksel aktivite yoksunluğu gibi, ön sıralardaki risk faktörlerinin kontrol altına alınmasıyla kalp hastalığı ve inmeye bağlı erken ölümlerin en az %80'i önlenebilmektedir. Bu risk faktörlerine karşı dikkatli olmanızı ısrarla öneriyoruz. Ülkemizde 1 Eylül 2022 ile 1 Eylül 2023 arasında 39 hastaya kalp nakli işlemi gerçekleştirildi. Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul ve İzmir’de 15 kalp nakli merkezi var. Beyin ölümü gerçekleşmiş bir hastanın organlarının ailesinin kararı ile bağışlanması hayatta yapılabilecek en büyük ve örnek iyiliklerden biridir. Organ bağışı konusundaki önyargıların daha hızlı aşılmasını umut ediyoruz. Hayatınız için kalbinize iyi bakın. 29 Eylül Dünya Kalp Günü kutlu olsun” 

ÖNCEKİ HABERLER
Stoltenberg: NATO 2023'ün sonuna kadar kuantum teknolojisi stratejisi geliştirecek
Stoltenberg: NATO 2023'ün sonuna kadar kuantum teknolojisi stratejisi geliştirecek
Putin: Dünyadaki hemen hemen her ülkeyi sömürüyorlar
Putin: Dünyadaki hemen hemen her ülkeyi sömürüyorlar
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Türkiye'nin, Maraş konusunda KKTC'ye desteğini vurguladı
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Türkiye'nin, Maraş konusunda KKTC'ye desteğini vurguladı
Hakkari-Van kara yolunda trafik kazası: 10 yaralı
Hakkari-Van kara yolunda trafik kazası: 10 yaralı
Erdoğan'dan, Elon Musk açıklaması: Memnuniyet duyacağız
Erdoğan'dan, Elon Musk açıklaması: Memnuniyet duyacağız
Antalya Altın Portakal Film Festivali iptal edildi
Antalya Altın Portakal Film Festivali iptal edildi
CHP İstanbul İl Başkan adayı Özgür Çelik’ten Fatih’e ziyaret
CHP İstanbul İl Başkan adayı Özgür Çelik’ten Fatih’e ziyaret
Kilis'te "polise mukavemet" gerekçesiyle yakalanan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı
Kilis'te "polise mukavemet" gerekçesiyle yakalanan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ömer Öcalan hakkında resen soruşturma başlattı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ömer Öcalan hakkında resen soruşturma başlattı
Elon Musk'tan Türkiye açıklaması: TEKNOFEST'i dört gözle bekliyorum
Elon Musk'tan Türkiye açıklaması: TEKNOFEST'i dört gözle bekliyorum
Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde bugüne kadar 700 organ nakli gerçekleştirildi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde bugüne kadar 700 organ nakli gerçekleştirildi
Kırklareli’nde aranan 53 şüpheli yakalandı
Kırklareli’nde aranan 53 şüpheli yakalandı