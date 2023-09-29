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Uşak'ta 65 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

Uşak'ta 65 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

Uşak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alınan 65 öğrenciden 32'si taburcu edildi.

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Yaşar Akar İlkokulunun kantininde satılan tavuk döner ve pilavdan yiyen bazı öğrencilerde mide bulantısı, ishal ve halsizlik şikayetleri başladı.

Bu rahatsızlıkları yaşayan 65 öğrenci Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kentteki bir özel hastanede tedaviye alındı.

Tedavileri tamamlanan 32 öğrenci taburcu edildi.

Ekipler incelemek için kantinde satılan tavuk döner ve pilavdan numune aldı.

Hastanede tedaviye alınan öğrencileri ziyaret eden Uşak Valisi Turan Ergün öğrencilerin sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ergün, gazetecilere yaptığı açıklamada, bazı öğrencilerin okulda tavuk döner ve pilav yediğini ve bazılarında mide bulantısı ve kusma şikayetinin oluştuğunu söyledi.

"32 kişi serum verilerek taburcu edildi"

Şu ana kadar toplam 65 öğrencinin hastanelere müracaat ettiğini belirterek "32'si serum verilerek taburcu edildi. 3 hastamız yatarak tedavi ediliyor. Onların da sağlık durumları iyi. Bizi sevindiren olay şu, Allah'a şükür hayati tehlikesi olan yok. Olayla ilgili adli soruşturmayı, biz de Valilik olarak idari soruşturmayı başlatıyoruz. Kamuoyuyla da sonuçları paylaşacağız" dedi.

Ergün'e İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin ile İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir de eşlik etti

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