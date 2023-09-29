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BM heyeti, Azerbaycan hükümetinin daveti üzerine Karabağ'a gidecek

BM heyeti, Azerbaycan hükümetinin daveti üzerine Karabağ'a gidecek

Birleşmiş Milletler (BM), Azerbaycan hükümetinin daveti üzerine, Karabağ'a bir heyet göndereceğini duyurdu.

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BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında "BM heyeti için davet Azerbaycan tarafından mı geldi? 30 yıldır bölgeye erişiminiz olmadığını söylüyorsunuz, bunun temel nedeni nedir? Ayrıca Azerbaycan hükümetinin Ermenilere 'ikamet ettikleri bölgelerden ayrılmama ve çok etnikli Azerbaycan'ın bir parçası olmaları' yönündeki çağrısı hakkında bilginiz var mı? BM'nin bölgede kötü muamele yapıldığına dair kaydı ya da tespiti bulunuyor mu" sorularını yanıtladı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nden bir heyetin, hafta sonu bölgeye gideceğini bildiren Dujarric, heyetin sahada durum tespiti yapacağını söyledi.

Dujarric, asıl amacın insani ihtiyaçları tespit etmek olduğunu belirterek tüm tarafların uluslararası ve insani hukuka saygı duyması gerektiğinin altını çizdi.

"BM'nin bölgeye 30 yıldır erişimi yoktu"

Azerbaycan hükümetinin, azınlıkların haklarına saygı duyacağı yönündeki açıklamasından haberdar olduklarını aktaran Dujarric, BM'nin bölgeye 30 yıldır erişimi olmadığını, bu nedenle heyetin ziyaretinin önem taşıdığını ifade etti.

"BM heyeti Azerbaycan hükümetinin tam desteği ve daveti üzerine bölgeye gidecek" bilgisini veren Dujarric, bölgeye neden erişim olmadığına ilişkin ise "Çok karmaşık ve hassas jeopolitik nedenlerden ötürü" değerlendirmesini yaptı.

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