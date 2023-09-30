Mel Gibson'dan Türkiye'ye hakaret: Pek çok Ermeni, Azerbaycan ve Türkiye'nin elinde tarif edilemez dehşetler yaşıyor

Azerbaycan'ın Karabağ zaferiyle ilgili ABD'li oyuncu Mel Gibson Karabağ'da anti-terör operasyonuna 'soykırım' iddiasında bulunarak, "Ermeni halkı bir kez daha etnik temizliğe maruz kalıyor. Pek çok Ermeni, Azerbaycan ve Türkiye'nin elinde tarif edilemez dehşetler yaşıyor." dedi.

Abone ol

Azerbaycan ordusu, Karabağ'da anayasal düzeni sağlamak amacıyla 19 Eylül'de başlatıp 24 saatte başarıyla tamamladığı antiterör operasyonu dünyada yankı uyandırdı.

Batı basını Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin hazmedemeyip etnik temizlik iddiasında bulundu. Yapılan kirli algının son örneği ise ABD'li oyuncu Mel Gibson'dan geldi.

Azerbaycan'ın Ermenistan'ın işgali altındaki Karabağ'da anti-terör operasyonu düzenlemesine "soykırım" diyen Gibson, video çekip Türklere iftira dolu sözlere imza attı.

Gibson, çektiği videoda "Ermeni halkı bir kez daha etnik temizliğe maruz kalıyor. Pek çok Ermeni, Azerbaycan ve Türkiye'nin elinde tarif edilemez dehşetler yaşıyor." ifadelerini kullandı.