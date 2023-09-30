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Amasya'da kahreden kaza! Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Amasya'da kahreden kaza! Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Ankara'dan Tokat'a gitmek üzere yola çıkan Erova firmasına ait 60 ER 907 plakalı yolcu otobüsü, Merzifon OSB mevkisi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

6 kişi hayatını kaybetti, 35 yaralı

Olay yerine polis, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İlk incelemede otobüsteki 6 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 35 kişi ambulanslarla Merzifon Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazadan şans eseri kurtulan Onur Demirtaş isimli vatandaş kaza anını anlatarak, “Otobüse Ankara’dan binmiştim. Otobüs geç gelmişti. Kaza bir anda oldu. Dışarıdan birisi camı patlattı. Onun sayesinde otobüsten çıktık” dedi.

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